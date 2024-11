In Nacht am Berg: Halber Meter Neuschnee, Absturz

200 Meter abgerutscht, Frau schlug Alarm

Völlig orientierungslos sei er schließlich in Richtung „Huberkar“ abgestiegen. Dabei kam er zum Sturz und rutschte auf dem felsdurchsetzten Gelände rund 200 Meter in die Tiefe. „Der Ungar erlitt dabei leichte Verletzungen. Er konnte sich schließlich im Bereich eines Felsvorsprunges durchnässt und erschöpft einen Notbiwakplatz einrichten. Aufgrund der zunehmenden Verschlechterung seines Gesamtzustandes informierte er telefonisch seine Frau, die gegen 4 Uhr einen Notruf absetzte“, so die Ermittler weiter.