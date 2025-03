„Wahre Grenzen existieren nur in unserem Kopf“

16. Mai 2023: „Vor 48 Stunden stand ich noch vor dem gepackten Gravelbike, um wie langfristig geplant durch die Abruzzen zu radeln. Nach Gesprächen mit Freunden und in Anbetracht der Wettervorhersage überfliege ich nochmal alternative Bikepacking-Routen: Alta Via dei Monte Liguri, über 450 Kilometer und mehr als 21.000 Höhenmeter, Schwierigkeit 9 von 10. Viel zu schwer! Mit Hund kann ich das vergessen, denke ich . . . Mmh, okay, ich mach’ es! Reduziere mein Gepäck, da ich nun beim Fully keinen Gepäckträger und Hundeanhänger mehr habe, versuche die Schaltung perfekt einzustellen, telefoniere stundenlang mit Campingplätzen, Touristeninfos, Polizeistationen, Tankstellen, um einen sicheren Parkplatz für mein Auto zu finden. Schreibe einem Freund: ,Es funktioniert alles nicht so wie gedacht, aber ich mach’ es trotzdem‘ . . .

18. Mai 2023, 15 km hinter Deiva Marina: Die Dämmerung setzt ein, zwischen zwei Bäumen weht meine Zeltplane im Wind. Dahinter schimmert das Blau des Meeres. Herr Hund nagt an einem Stöckchen, scheinbar ist er noch nicht ausgelastet. Ich hingegen schon. ,Tag eins also‘ denke ich, als ich müde in meinen Schlafsack krieche . . .

Stunden und Höhenmeter, Tage und Kilometer fließen ineinander. Das Rad in der einen Hand tragend, mich mit der anderen Hand am Fels abstützend, geht es im Seitschritt und im Schneckentempo schwankend bergauf. ,Mexx‘ tingelt leichtfüßig vorneweg und wartet geduldig. Nach fast einer Woche Unterwegssein setzt die Schwerelosigkeit des Reisens ein. Mit Wind im Haar, Sonne und Schmutz auf der Haut. Es gibt immer einen Weg. . .

28. Mai 2023: In wenigen Stunden werde ich wieder zu Hause sein. Werde mich fragen, ob es stimmte, als ich gesagt habe ,I go to Ventimiglia.‘ Denn was meine Reise bestimmt hat, war nicht das Ziel. Es waren all die Wege und Momente dazwischen. Von der Entscheidung bis zur Heimkehr. Von dieser ungreifbaren Anzahl an Metern in der Entfernung und in der Höhe, von denen ich nun jeden Millimeter kenne. Die Felszacken genauso wie die Gänseblümchen. Wie der Regen in Ligurien schmeckt. Ich lausche dem tiefen Seufzen eines träumenden Vierbeiners namens ,Mexx‘. Das ist also das Ende der Alta Via dei Monte Liguri. Und der Beginn von . . . ja, von was eigentlich? Von einem Jahr ,geht nicht, gibt´s nicht.‘“