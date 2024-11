Wolff zu FIA-Chaos: „Muss aufpassen, was ich sage“

Eigentlich war Wolff am Freitag gut gelaunt, immerhin haben die beiden Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und George Russell mit starken Trainingsläufen überzeugen können. Doch in der Formel 1 rumort es gerade hinsichtlich der Personalie Bin Sulayem. Russell hatte sich am Donnerstag dazu geäußert, nun wurde auch sein Teamchef dazu befragt.