Russell attackiert FIA: „Haben die Nase voll!“

„Das ist nicht ideal, vor allem so kurz vor dem Ende der Saison“, ergänzte der zukünftige Audi-Fahrer Nico Hülkenberg. „Ich denke, er hat einen guten Job gemacht, er war geradeaus mit uns. Ich kenne die Hintergründe nicht, die Gründe. Für die meisten im Fahrerlager war das eine Überraschung.“ Sein aktueller Haas-Teamkollege Kevin Magnussen formulierte es etwas drastischer und sehnte sich nach den Zeiten, als der 2019 verstorbene Charlie Whiting noch Herr über Strafen und Ansagen in der Formel 1 war. „Das war ein Gefühl der Gemeinschaft. Jetzt fühlt es sich eher so an wie ein wir gegen die.“ Der WM-Zweite Lando Norris sagte zum Abschied von Wittich: „Die Dinge laufen offenbar nicht so rund, wie wir das gerne hätten.“