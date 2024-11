Trumps Wunschkandidat wird nicht Justizminister

Der Druck auf seine Person wurde dennoch immer größer. Senator Dick Durban, der ranghöchste Demokrat im Justizausschuss des Senats, forderte jüngst in einem offenen Brief an den Direktor der Bundespolizei FBI, Christopher Wray, Zugang zu Akten aus Ermittlungen über Gaetz wegen Vorwürfen des „Sexhandels mit Minderjährigen“. Jetzt zog Trumps umstrittenster Ministerkandidat selbst die Notbremse.