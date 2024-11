Tickets gekauft und Flüchtlinge im Zug begleitet

Im Herbst und Winter des Vorjahres hat der Angeklagte 39 Zugfahrten für 158 Flüchtlinge organisiert: Er kaufte die Tickets, begleitete die illegal Eingereisten im Zug und stellte einigen auch eine Wohnung in Linz zur Verfügung. Und er wurde in Ungarn deswegen erwischt und zu unbedingter Haft verurteilt: Zumindest neun Monate saß er auch dort in einem Gefängnis. Jetzt bekam er für die gleichen Straftaten im Salzburger Landesgericht eine zusätzliche Bewährungsstrafe in Höhe von zwölf Monaten. „Die haben meine Situation ausgenutzt“, erklärte der Syrer und dreifache Familienvater. Damit meint er die Hintermänner einer kriminellen Schlepper-Organisation.