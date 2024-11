Kogler schickt Handball-Frauen zur Mission Heim-EM

Mit den besten Wünschen hat Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler (Grüne) am Donnerstag Österreichs Handball-Frauen in die Mission Heim-EM geschickt. „Genießen Sie diesen ‘Once in a lifetime‘-Moment“, betonte Kogler im eigenen Haus genau eine Woche vor dem ersten EM-Einsatz von Rot-Weiß-Rot in Innsbruck gegen die Slowakei.