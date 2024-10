Teamchefin Tijsterman: „Mein Traum bleibt geheim“

Kann der „große Wurf“ gelingen? Am Wiener Karlsplatz hat Österreichs Handball-Frauen-Nationalteam die finale Phase vor Beginn der Heim-EM eingeläutet. Neben den Spielerinnen, Trainerin und Offiziellen, war auch „The Austrian Rock“ Franz Müllner vor Ort, um symbolisch eine im EURO-Design gebrandete Straßenbahn zu „ziehen“. Die Stimmung war gut, die Vorfreude auf das Heimturnier ist schon groß. Beim Turnier will man das Handball-Feuer in Österreich neu entfachen.