Toto Wolff sauer: „Dann hört der Spaß auf“

„Versuch, mich zu verletzen“

Bei Wolff sitzt der Stachel noch tief, er und Horner werden wohl keine besten Freunde mehr. ,,Ich glaube nicht, dass man sich auf das verlassen kann, was er sagt. Ich denke, vieles davon geschah aus Respektlosigkeit vor ihren Leistungen als Rennfahrerin und als Beitrag zum Wandel. Es war auch ein Versuch, mich zu verletzen, indem er meine Frau nicht respektierte und den schmerzhaften Weg, den sie gegangen ist, um das zu erreichen, was sie im und außerhalb des Autos erreicht hat, herabsetzt“, so Wolff.