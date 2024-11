„Geld her!“Schon vierter Überfall auf eine Bank

Nicht schon wieder! Ein Bankräuber hatte sich am Mittwoch in Linz-Kleinmünchen ausgerechnet eine VKB-Filiale ausgesucht, die nun schon zum vierten Mal zum Ziel von Verbrechern wurde. Der etwa 180 Zentimeter große, schlanke Täter, der sein Gesicht hinter einer FFP2-Maske verbarg, kam um 10.37 Uhr ins Geldinstitut an der Kreuzung Zeppelin- und Schickmayrstraße. „Geld her“ forderte er mit einem Messer in der Hand.