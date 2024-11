Banküberfall mit Messer und Corona-Maske

Ein Messer in der Hand, eine FFP2-Corona-Maske im Gesicht. So betrat der Räuber um 10.37 Uhr die VKB-Filiale an der Kreuzung Zeppelin- und Schickmayrstraße in Linz. Er ließ sich Bargeld aus der Kasse geben und verschwand – nach ersten Informationen mit geringer Beute – wieder.