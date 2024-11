Sohn überfiel Mama mit Schreckschusspistole

Erst vier Monate war er draußen, nachdem er fast vier Jahre wegen eines Raubes einsaß und sogar bedingt entlassen wurde. Genutzt hat das alles nichts: Am Mittwoch sitzt der vierfach vorbestrafte Kriminelle wieder im Landesgericht. Und wieder wird ihm schwerer Raub vorgeworfen. Laut Anklage marschierte er am 21. Juni mit einer Schreckschusspistole in eine Bar im Salzburger Bahnhofsviertel, wo seine Mama arbeitete. „Er hat die Mutter gestoßen und sich 80 Euro aus der Kassa genommen“, führte der Staatsanwalt aus. Danach feuerte er einen Schuss gen Decke ab und bedrohte einen anderen Gast mit den Worten: „Ich schieß` dir in den Kopf“. Um „die Drohkulisse zu verstärken“, so der Ankläger.