Rot-weiß-rote Christbäume strahlen zum Fest länger

Tannen, die Klassiker für funkelnde Kerzenstimmung, können Trockenheit und Stürmen besonders gut trotzen. „Ihre Pfahlwurzeln reichen bis zu drei Meter tief in den Boden, horizontal können sie sich bis zu 20 Meter weiter ausbreiten. Damit kommen sie auch in trockenen Zeiten noch an Wasser und Nährstoffe heran“, so Bundesforste-Chef Georg Schöppl, der in den Staatsrevieren genau deswegen auf diese Schützlinge setzt.