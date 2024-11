Tichanowskaja: „Werde nicht zu Demos aufrufen“

In einem Konferenzraum eines Hotels in Wien-Donaustadt trifft krone.tv die Oppositionsführerin, die seit der letzten Präsidentschaftswahl in Belarus im Exil lebt. Elf Interviews an einem Tag ist ihr Rekord. Heute sind es „nur“ vier. Im Rahmen des „Eastern Partnership Civil Society“- Forums ist Swetlana Tichanowskaja in der österreichischen Hauptstadt zu Gast. Am Mittwoch diskutiert die 42-jährige Demokratin über die notwendigen Fortschritte in den Bereichen Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, demokratische Institutionen, Verwaltungsreformen und wirtschaftliche Kriterien für EU-Beitrittsprozesse – unter anderem für Belarus.