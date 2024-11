Talent zwischen Schachbrett und Buschenschank

Steirischen Boden bekommt Fynn Schott seit zwei Jahren kaum noch unter die (großen) Füße. Der 18-Jährige dribbelt seit Sommer 2023 bei CB Gran Canaria, spielt für die zweite Mannschaft in der dritten spanischen Liga und besucht die dortige Akademie. Am Donnerstag und Sonntag geht's nun mit dem heimischen Nationalteam in der WM-Quali für 2027 auswärts gegen Albanien und Armenien. „Da will ich das Team mit meinem Skillset besser machen“, so der selbstbewusste 2,07-Meter-Mann.