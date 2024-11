ÖFB-Team: Viele „Sieger“, kein echter „Verlierer“

Acht Siege, drei Remis, mit 32 Toren in 14 Spielen auch einen ÖFB-Rekord erzielt – das Länderspiel-Jahr 2024 war ein emotionaler Höhenflug. Mit einem Absturz gegen die Türkei bei der EURO und dem finalen Nations-League-Dämpfer. „Um die Zukunft ist mir nicht bange“, sagt Rangnick. Da wird dem Teamchef keiner – auch nicht in Blickrichtung WM-Qualifikation – widersprechen. Österreich wird am 13. Dezember aus Topf 1 gezogen, gegen keinen Gegner Außenseiter sein.