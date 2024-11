ÖFB-Bilanz 2024? „Wenn wir so weiterspielen, …“

Das offen zur Schau gestellte Selbstbewusstsein in dieser Angelegenheit haben sich die handelnden Personen im A-Team auch durch ihre Erfolge in diesem Jahr erarbeitet. Mit acht Siegen in einem Kalenderjahr stellte die Rangnick-Auswahl den Verbandsrekord von 1982 ein. Schon in den Testspielen vor der EM gab es Erfolge über die Slowakei, die Türkei und Serbien sowie ein Unentschieden gegen die Schweiz. Bei der Endrunde in Deutschland entfachte das ÖFB-Team eine Euphorie, wie sie hierzulande wohl seit Jahrzehnten nicht mehr spürbar war, und das nicht ohne Grund.