Jetzt steht es fest! Die vier möglichen ÖFB-Gegner

Bei WM-Quali-Auslosung in Topf 1

Dass Serbien gegen Dänemark nicht gewinnen konnte, sorgt jedenfalls für Erleichterung beim ÖFB: Denn damit verteidigte man mit fremder Hilfe den zwölften und letzten Platz in Topf eins bei der WM-Quali-Auslosung. In diesem sind am 13. Dezember in Zürich auch Frankreich, Spanien, England, die Niederlande, Portugal oder Deutschland zu finden.