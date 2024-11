Frauenhass: Trump-Fans feiern neuen Schlachtruf

Frauenfeindliche Bewegung nimmt seit Trump-Sieg Fahrt auf

In der Wahlnacht schrieb er auf X: „Your body, my choice. For ever“ – dein Körper, meine Entscheidung. Für immer. Fuentes spielt eine zentrale Rolle in einer frauenfeindlichen Bewegung, die nach Trumps Wahlsieg an Fahrt gewonnen hat.