So findet man den Weg aus der Depression

Depression von Verstimmung unterscheiden

Doch was ist eigentlich eine Depression? „Eine Depression ist eine psychische Erkrankung, wobei man diese von Verstimmungsproblemen unterscheiden muss“, sagt der Grazer Psychiater Christoph Ebner. „Menschen, die an Depressionen erkrankt sind, ziehen sich vollkommen zurück, wachen in der Nacht schweißgebadet auf und beginnen sofort zu grübeln. In der Früh schaffen sie es nicht, in den Tag zu starten. Und auch körperlich äußern sich ihre Depressionen in Form von Bauchweh, Kopfweh oder anderen grippeähnlichen Anzeichen.“