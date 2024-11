Eklat um Perez: Homophobe Attacke gegen Schumacher

„Es gab so viele Medien, die gesagt haben, dass er in Mexiko schon nicht mehr fährt, oder er in Mexiko Lebewohl sagt. Also sollten sie sich wenigstens entschuldigen“, meinte der Vater des Red-Bull-Piloten gegenüber „ESPN“. Er denke dabei vor allem einen Fahrer, der selbst in der Formel 1 war und nun Journalist ist, so Perez Senior. „Erst hat er behauptet, dass Checo schon bei Red Bull raus ist, und in den folgenden Wochen hat er sich dann geoutet.“