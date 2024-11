Perez mit Rücken zur Wand – der lächelt Druck weg

Zwar kenne er auch einige professionelle Journalisten, in Europa will Perez jedoch „einen übermäßigen Mangel an Professionalität“ ausfindig machen. Zu viel wolle sich der 34-Jährige jedoch nicht mit etwaigen Berichten befassen. „Schlussendlich konzentriere ich mich auf meinen Job, auf das, was ich selbst tun kann. Ich weiß, dass am Ende des Tages am meisten zählt, was ich im Auto mache“, so Perez.