Scholz verteidigt sein Telefonat mit Putin

Das „sehr ausführliche“ Gespräch am Freitag habe „zu der Erkenntnis beigetragen, dass sich bei dem russischen Präsidenten an seinen Ansichten zu diesem Krieg nicht viel geändert hat, was keine gute Nachricht ist“, sagte Scholz. Er hatte am Freitagnachmittag erstmals seit fast zwei Jahren mit Putin telefoniert und den Kreml-Chef laut eigenen Angaben aufgefordert, „seine Truppen zurückzuziehen“ und sich zu Verhandlungen mit dem Kriegsgegner bereit zu zeigen.