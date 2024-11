Pfleger als „Parksünder“: Wann Strafe droht

SPÖ will Änderung erzielen

Um die Ungerechtigkeit aus der Welt zu schaffen, müsste das Land die Ausnahme im Parkgebührengesetz ausweiten und vom Bund eine Änderung in der Straßenverkehrsordnung fordern. Barbara Thöny (SPÖ): „Die Arbeitszeit in der Pflege ist kostbar und soll nicht für Parkplatz- oder Parkautomatensuche verwendet werden. Jede Arbeitserleichterung ist wichtig, vor allem, weil uns Betroffene berichten, dass die derzeitige Regelung ihre Arbeit erschwert.“ Am Mittwoch wird dazu auf SPÖ-Antrag im Landtag diskutiert.