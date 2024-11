Lewis Hamilton ließ sich von Frustration leiten

„Manche Beziehungen werden mit der Zeit etwas schal. Er hat bei Ferrari offensichtlich die Gelegenheit gesehen wie Mercedes, als sie Michael Schumacher zurückgeholt haben. Sie dachten, sie bekämen Michael aus seiner Ferrari-Zeit, aber sie haben dann festgestellt, dass sie nur einen guten Michael bekommen haben. Ferrari könnte am Ende nur einen guten Lewis bekommen. Ein guter Lewis ist immer noch ziemlich gut drauf, aber er wurde dieses Jahr regelmäßig von George (Russell, Anm.) in den Schatten gestellt“, so der Vize-Weltmeister von 2001 im Rahmen eines Red Bull-Showruns in Galway.