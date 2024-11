F1-Ikone Jordan erinnert sich an „Sex auf Rädern“

„Sound, der durch Mark und Bein ging“

Mittlerweile seien aus Formel-1-Autos Traktoren geworden, so Jordan, von den Boliden von damals sei kaum etwas übergeblieben. „Der Boden unter deinen Füßen erbebte, so stark war die Kraft, die sich in einem Sound entfaltete, der durch Mark und Bein ging“, erinnert sich der 76-Jährige an die guten alten Zeiten. „Wenn man bei einem Rennen war, etwa in Silverstone, musste man gar nicht erst im Fahrerlager sein, man spürte die V10-Motoren schon auf den Tribünen. Das war Sex auf Rädern, und das bedeutete der Motorsport für mich, das war es, was ich so sehr genossen habe.“