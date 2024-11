Schumacher teilt aus: „Mich wundert nichts mehr!“

So oder so würde diese Episode allerdings seinen Eindruck des aktuellen FIA-Bosses festigen, stellt Schumacher klar: „Er ist kein guter Präsident“, lautet so sein knallhartes Fazit. Dieses erläutert er schließlich noch: „Ich glaube, ein guter FIA-Präsident nutzt seinen Einfluss, um die Situation für die FIA, für die Fahrer besser zu machen. Hier ist es aber eher ein ständiges Gerangel, um mehr Macht in der Formel 1 zu haben.“