0:1 gegen Israel – war‘s das für Belgiens Tedesco?

Nur aufgrund der besseren Tordifferenz rettete sich Belgien in die Abstiegs-Relegation, in der man auf Österreich treffen könnte. Tedesco verwies auf die vielen Ausfälle in seiner Mannschaft, sprach von bis zu 24 Verletzten. Er sei sicher, noch der richtige Mann für den Job zu sein. „Ich bin davon überzeugt, weil ich in erster Linie das Vertrauen in mich selbst habe. Ich weiß, wie ich arbeiten muss. Ich weiß, dass ich alles für Belgien tun werde“, sagte der Deutsche, der einen Vertrag bis Sommer 2026 besitzt. Im März folgt für Belgien die Relegation: „Da werden wir da sein.“