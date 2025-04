Frauen im Tulpen-Land: „Werden keine Ruhe geben“

Der nächste Kracher! Österreichs Fußballfrauen gastieren am Freitag in der Nations League in den Niederlanden. Nach dem 1:0-Heimsieg gegen Schottland und dem 1:4 in Deutschland hängen die Trauben auch in Almelo hoch. Rückkehrerin Sarah Zadrazil: „Wir wollen uns von unserer besten Seite zeigen.“