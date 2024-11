Nations League: Die möglichen Gegner des ÖFB-Teams

Auslosung am Freitag

In Gruppe 1 duellieren sich Polen und Schottland um den dritten Platz. Falls Kroatien im Parallelspiel gegen Portugal nicht punktet und die „Bravehearts“ in Polen siegen und dabei zwei Tore auf Luka Modric und Co. gutmachen, könnten die Kroaten auf Rang drei zurückfallen und damit ein potenzieller Gegner sein. Und in Gruppe 4 gibt’s das direkte Duell zwischen Dänemark und Serbien um Rang drei. Es bleibt also spannend, die Auslosung des Play-offs erfolgt jedenfalls am Freitag.