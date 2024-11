Serbien gegen Dänemark ab 20.45 Uhr LIVE

Schotten-Gruppe noch offen

Eine kleine Chance hat auch Schottland noch, in Topf eins zu gelangen. Dazu müssten die Schotten am Montag in Polen gewinnen, Kroatien zugleich zuhause gegen Portugal verlieren – sofern die Briten dabei die derzeit um 2 Treffer schlechtere Tordifferenz ausbügeln können und in Sachen geschossene Tore nicht das Nachsehen gegenüber den Kroaten haben. Kurios allerdings wäre folgender Fall: Schottland gewinnt mit 2:1, während Portugal in Kroatien mit 1:0 siegt. In diesem Fall wären Schottland und Kroatien an Punkten, im direkten Vergleich und an Toren (7:8) gleichauf, die höhere Zahl an Auswärtssiegen (1) würde für die Briten sprechen.