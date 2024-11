Das Unterhaus bot im Herbst zahlreiche Highlights!

Schlusspfiff! Das Fußball-Unterhaus geht, mit Ausnahme von vier Nachträgen am kommenden Wochenende, in die verdiente Winterpause. Nach einem Herbst, der unzählig spektakuläre Duelle und Bestmarken geliefert hatte, wirft die „Krone“ den Blick in den Rückspiegel und präsentiert die größten Highlights!