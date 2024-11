T-Mobile US von chinesischen Hackern infiltriert

Nach Informationen der Zeitung war es den Angreifern gelungen, in mehrere Telekommunikationsunternehmen in den USA und international einzudringen. Dies berichteten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Hacker, die mit einer chinesischen Nachrichtenagentur in Verbindung stehen, haben T-Mobile US im Rahmen einer monatelangen Kampagne infiltriert, um die Handykommunikation von hochrangigen Geheimdienstzielen auszuspionieren, berichtete das Blatt.