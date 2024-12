Warum ist eine Krönungsrobe mit Hunden bestickt?

Terrier-Dame „Beth“ starb 2024. Sie hatte sich jedoch neben ihrer vierpfotigen Partnerin einen Eintrag in die Geschichtsbücher gesichert. Denn die Krönungsroben von Charles und Camilla wanderten so wie jene ihrer Vorgänger in die königlichen Sammlungen. Und so werden künftige Generationen beim Studium der historischen Gewänder die Geschichte der ersten Hunde erzählen, die je auf einem Krönungskleid eingestickt wurden.