Die 99ers sind so erfolgreich wie noch nie!

Stürmer Lukas Kainz war 2018/19 live dabei, als unter Doug Mason mit 87 Punkten nach 44 Partien der Grunddurchgang gewonnen wurde. Aber auch die Truppe um Oliver Setzinger hatte bei weitem nicht die Breite des aktuellen Kaders: „Die 99ers sind qualitativ besser als in den letzten Jahren“, so Lange, „vor allem aber quantitativ. Da gibt’s keinen Leistungsabfall, auch wenn wie jetzt ein Topspieler wie Vela ausfällt. Wir haben vier Linien plus zwei Mann, die alle spielen können. Da tobt der Kampf ums Leiberl.“