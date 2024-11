Mit Traktor über Böschung gestürzt: Steirer starb

Zu der Tragödie kam es am Freitag gegen 15.15 Uhr in einem Waldstück in Raabau (Bezirk Südoststeiermark). Der Mann wollte Äste aus der Kippmulde seines Traktor abladen. Das Fahrzeug stürzte dabei um und donnerte samt Lenker eine etwa 15 Meter tiefe Böschung am Waldrand hinab.