Siege für Top-Trio Bozen, Fehervar und Graz

Graz sah sich in Asiago nach dem ersten Drittel mit einem 0:1 konfrontiert, legte dann aber los. Erst brachte ein Doppelschlag Trevor Goochs die Führung, die Casey Bailey ebenfalls noch im Mitteldrittel ausbaute. Frank Hora führte in der 53. Minute mit dem 4:1 die Vorentscheidung herbei, im Finish netzte Bailey ein zweites Mal. Bereits am Samstag sind die 99ers im Pustertal gefordert. Mit Toren geizte diesmal Bozen. Weil in Innsbruck 60 Minuten lang keine Treffer fielen, musste es in der Overtime Troy McClure für die Favoriten richten.