Der neue Weg kann auch ein älterer sein

Nicht unbedingt mit der körperlichen Verfassung: „Im Sommer musste ich öfters wegen Krankheiten passen, der Herbst war okay. Aber es ist schwer einzuschätzen, wo ich stehe.“ Für die 23-Jährige kommt der Weltcup-Auftakt in Finnland (ab 30. November) wahrscheinlich doch etwas zu früh, „jeder Tag mehr an Vorbereitung hilft mir“. In Osttirol jedenfalls könnte Anna – wie Lisa – die Team-Sichtung mit einer Spur Lockerheit in Angriff nehmen.