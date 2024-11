„Weihnachten in der Schustergasse“ im Kino feiern!

Regisseur Mikal Hovland knüpft mit diesem märchenhaften Film an die lange Tradition skandinavischer Weihnachtsunterhaltung an. Mit viel Fantasie und Liebe zum Detail erzählt er eine Geschichte über Freundschaft, Zusammenhalt und die Magie der Weihnachtszeit. In Norwegen avancierte der Film bereits zum Kassenschlager und begeistert nun auch das österreichische Publikum.