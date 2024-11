Wie Mexiko USA zurückerobert

Die Latinos sind die am schnellsten wachsende Volksgruppe und sie haben mit 15 Prozent die Afroamerikaner als Minderheit in den USA überholt. So nimmt der alte Scherz über „Mexikos Rache“, wonach sich der Süden einmal sein Land zurückholen werde, reale Gestalt an. Die gesamte Westhälfte der USA ist einst spanisch-mexikanisch gewesen. Heutige Städtenamen wie San Francisco oder Los Angeles zeugen davon.