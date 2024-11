Luxusautos gestohlen und ins Burgenland eingereist

In Deutschland und Tschechien zugeschlagen

Als Mitglied einer kriminellen Vereinigung soll der 43-Jährige mit Komplizen Hunderte gestohlene, veruntreute oder herausgelockte Luxusautos, ausgestattet mit falschen Nummerntafeln, quer durch Europa verschoben haben. Die meisten Vorfälle trugen sich in Deutschland und Tschechien zu. Mit vier dieser Wagen im Gesamtwert von 440.000 Euro überquerte er in Nickelsdorf nachweislich die Grenze nach Österreich, woraufhin ihn die Staatsanwaltschaft Eisenstadt per internationalem Haftbefehl zur Fahndung ausschrieb. In Spanien wurde der Mann schließlich geschnappt und ins Burgenland überstellt.