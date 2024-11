Alcaraz feiert ersten Sieg bei den ATP-Finals

Alcaraz hatte in den vergangenen Tagen in Turin mit Atemproblemen zu kämpfen, auch deshalb agierte der vierfache Grand-Slam-Turniersieger gegen Rublew mit einem pinken Nasenpflaster. Den Gewinn des ersten Satzes leitete der French-Open-und Wimbledon-Gewinner von 2024 mit einem Break zum 4:3 ein, dank einem weiteren war dieser nach 37 Minuten in der Tasche. Im zweiten Durchgang brachten beide Akteure ihren Aufschlag durch, weshalb es ins Tiebreak ging. Dort zog der Spanier mit 4:1 davon, musste bei 5:6 und 7:8 aber zwei Satzbälle abwehren, ehe er seinen zweiten Matchball verwerten konnte.