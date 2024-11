Alcaraz: „Spreche nicht gerne über solche Dinge“

Alcaraz hatte im zweiten Satz nach einem Break schon 5:2 geführt, ehe Ruud noch einmal aufdrehte und kein Game mehr verlor. Der in Turin als Nummer 3 gesetzte Spanier fühlte sich augenscheinlich nicht top fit, wie er auch nach dem Match bestätigte. Er habe sich zwar im Training noch „okay“ gefühlt, am Spieltag aber Probleme mit dem Magen gehabt. „Ich spreche nicht gerne über solche Dinge, weil es wie eine Ausrede klingt und ich nichts von dem wegnehmen möchte, was Casper geleistet hat, um das Spiel zu gewinnen“, sagte der 21-Jährige. „Aber wenn ich mich schlecht fühle, fühle ich mich schlecht. Das war heute der Fall.“