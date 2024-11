Hotel-Morde: Antrag auf Klinikaufenthalt gestellt

In Tschechien ausgeforscht

„Der Betroffene konnte unverzüglich ausgeforscht und bereits einen Tag nach seiner letzten Tat aufgrund eines Europäischen Haftbefehls in Tschechien festgenommen und wenige Tage später an die österreichischen Behörden übergeben werden. Er zeigt sich tatsachengeständig, gibt jedoch an, seinerseits angegriffen worden zu sein beziehungsweise um sein Leben gefürchtet zu haben“, hielt Bussek fest.