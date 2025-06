Zwei mutige Eingreifer bei Messerattacke verletzt

Mitten in der Waffenverbotszone am Wiener Reumannplatz ist es am Montagabend zu einem schweren Messerangriff gekommen. Zwei Männer sollen einen Mann angegriffen und das Geldbörsel geraubt haben. Zwei mutige Zeugen, die dem Opfer zur Hilfe eilten, wurden dabei ebenfalls durch Messerstiche verletzt.