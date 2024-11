ÖFB-Team in Kasachstan: Duo fehlt, Schlager im Tor

Der immer wieder Verletzungsprobleme geplagte Trauner wird als Vorsichtsmaßnahme geschont. Der Innenverteidiger von Feyenoord Rotterdam soll am Sonntag im Heimspiel gegen Slowenien zur Verfügung stehen. „Das Risiko wäre zu groß gewesen“, meinte Rangnick auch mit Verweis auf die siebenstündige Reise. In der Innenverteidigung sei man auch ausreichend gut besetzt, so der Deutsche. Kevin Danso dürfte in Almaty neben Philipp Lienhart beginnen.