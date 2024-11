Schummel-Vorwürfe: FIA-Inspektion bei Red Bull!

Nachdem die sogenannte Bib-Affäre von der FIA eigentlich im Oktober schon für beendet erklärt worden ist, hat der Protest mehrerer Teams zu einer erneuten Inspektion geführt. Gleich mehrere Spezialisten rückten in den Werkshallen in Milton Keynes an, um alles genau unter die Lupe zu nehmen. Am Ende stand ein erneuter Freispruch. Und auch ein weiterer Schummel-Vorwurf wurde inzwischen untersucht ...