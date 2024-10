„Schmierentheater von Red Bull“ lässt Wolff toben

Affäre doch nicht beendet?

Doch so einfach lässt sich das Thema für die anderen Teams nicht abhaken. Nachdem sich bereits McLaren-Boss Zak Brown kritisch geäußert hatte, legt nun Mercedes-Teamchef Wolff richtig nach und zeigt sich wenig begeistert vom „Schmierentheater“ bei Red Bull: „Diese Demonstration war wirklich toll. Wie sie den echten Besenstiel ins Auto gehalten haben, um zu zeigen, dass man die Sache nur so verstellen kann. Ich frage mich, wie lange es wohl gedauert hat, das zu bauen“, so der Österreicher mit sarkastischem Unterton.