FIA reagiert! Schummelt ein Rennstall heimlich?

Mehrere Teams haben ihre Bedenken deshalb der FIA gemeldet. Diese hat beschlossen, der Sache nachzugehen und bereits in Austin Maßnahmen zu ergreifen. So wird man die Verfahren zur Überprüfung der Bibs ändern, etwa durch das Anbringen von Siegeln, um dem möglichen Betrug auf die Schliche kommen zu können. Wenngleich man bei der FIA betont, bisher keine schlüssigen Beweise dafür erhalten zu haben, dass ein solcher Trick in der Formel 1 schon verwendet wurde. Mal sehen, ob nach dem Wochenende eine brisante Entdeckung die Temperaturen im ohnehin schon heißen Saisonfinale weiter ansteigen lässt.