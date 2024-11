ÖFB-Goalie verrät: „Brauche zwei pro Halbzeit“

Patrick Pentz ist am Donnerstag (16.00 Uhr) in Almaty auf ein spezielles Spiel eingestellt. Allzu viele Bälle wird der ÖFB-Keeper in der Fußball-Nations-League gegen Kasachstan wohl nicht zu halten bekommen, dennoch ist es wichtig, den Fokus zu behalten. Dabei setzt Pentz auf einen Trick, nämlich Kaugummi kauen, wie der Salzburger am Dienstag im Camp der Nationalmannschaft in Wien erzählte.